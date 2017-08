LONDRA – Otto persone, incluso un bimbo, sono morte in Inghilterra e altre quattro sono rimaste ferite in seguito a un incidente sull’autostrada M1 vicino a Milton Keynes, circa 86 chilometri a nordovest di Londra, che ha coinvolto due camion e un minibus: gli autisti dei camion sono stati arrestati e la polizia sospetta che uno di loro guidava in stato di ebbrezza. Secondo quanto riporta la Bbc online, tutte le vittime si trovavano sul minibus, che proveniva dalla zona di Nottingham.

La carreggiata in direzione sud tra il nodo 15 per Northampton South e il 14 per Milton Keynes è stata chiusa subito dopo l’incidente e probabilmente lo rimarrà, fanno sapere le autorità, per “parecchio di tempo”. Il capo ispettore Henry Parsons ha invitato i conducenti ad evitare la zona: “I servizi di emergenza sono attualmente sul posto e le uscite autostradali chiuse”.