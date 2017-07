ROMA – L’Interpol ha ricevuto una lista di 173 militanti dell’Isis che sarebbero stati addestrati per organizzare attacchi suicidi in Europa per vendicarsi delle sconfitte militari del gruppo in Medio Oriente.

Lo scrive in esclusiva il Guardian online, secondo cui la lista sarebbe stata stilata dall’intelligence Usa in base ad informazioni raccolte in Siria e in Iraq.