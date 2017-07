LONDRA – A Roma in pieno centro, a Caserta per strada vicino alla Reggia: solo due dei tanti episodi in cui le coppie hanno avuto rapporti in pubblico, anche in pieno giorno, e i passanti, forse divertiti, hanno girato video da postare immediatamente sui social ma spesso la coppia assatanata, grazie alle telecamere di sorveglianza, non la passa liscia. E anche a Londra non è andata bene a una coppia che mentre aspettava l’arrivo di una croccante pizza da Domino’s, ha pensato di ingannare l’attesa facendolo in pubblico.

Ripresi dalle telecamere a circuito chiuso, Danielle Hirst, 28 anni, e Craig Smith, 31 anni, di Bridlington, East Yorkshire, sono stati accusati di atti osceni e contrari alla pubblica decenza, e ora dovranno apparire in tribunale, scrive il Daily Mail, se saranno ritenuti colpevoli, Hirst e Smith, rischiano un massimo di sei mesi di carcere o una multa. La polizia ha iniziato a indagare, dopo che il filmato delle TVCC è stato ampiamente condiviso in rete.