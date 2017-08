ROMA – Londra: bambina cristiana affidata a famiglia musulmana, le tolgono la collanina col crocefisso. Appena giunta nella casa della sua nuova famiglia, quella musulmana osservante scelta dai servizi sociali, alla bambina di 5 anni i nuovi genitori hanno tolto immediatamente la collanina col crocifisso che portava al collo.

Poi le è stata rifiutata la pietanza preferita che la madre, inglese non in grado di accudirla, le aveva preparato in vista della dolorosa separazione: degli spaghetti alla carbonara che, però, contenendo pancetta di maiale offendono la religione di casa. Subito sono iniziate le lezioni di arabo e le sono stati impartiti i precetti della Sharia, la rigida legge coranica.

A Tower Hamlets, hinterland di Londra. O The islamic republic of Tower Hamlets, come è stato rinominato nemmeno troppo ironicamente il Comune che conta una presenza maggioritaria di musulmani.

Della vicenda dell’affidamento della piccola bambina cristiana a una famiglia dove non si parla inglese e si professa una religione diversa, che non tiene cioè conto come dovrebbe della provenienza culturale del minore se ne è occupato il quotidiano The Times.

E sono piovute giustamente polemiche: perché questo affidamento appunto viola le precauzioni minime essenziali, perché il rischio più che concreto è che alla bambina sia stato fatto il lavaggio del cervello. Peraltro è la seconda famiglia musulmana cui è stata affidata: nella prima le donne vestono il niqab, il tunicone nero che le nasconde da capo a piedi, nella seconda si limitano al burqa quando escono.