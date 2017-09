LONDRA – Si è verificata una esplosione a bordo di un vagone della metropolitana di Londra e si segnalano molti feriti. L’incidente è avvenuto alla stazione Parsons Green. I media britannici parlano di alcuni contenitori con esplosivi piazzati nel vagone della metro.

I feriti della metro di Londra hanno diverse “bruciature sul volto”. Altre sarebbero state ferite nel panico della calca.

Un portavoce dei pompieri di Londra ha detto al Sun: “Siamo stati chiamati alle 8:21 e siamo stati informati che c’era un incendio su un treno diretto a est sulla banchina di Parsons Green. Ci sono due autobotti sul posto”. Le foto che circolano sui social media sono di un grosso secchio bianco in fiamme accanto alla porta di un vagone.

Il servizio della metropolitana è stato sospeso tra Earls Court e Wimbledon. I soccorsi sono sul posto.

IN AGGIORNAMENTO

La mappa:

(foto Ansa)

Il comunicato della London Ambulance:

We have a number of resources on scene at #ParsonsGreen including @LAS_HART. More information will follow https://t.co/TciNtAa8dO pic.twitter.com/ZUWpHz7CTn

— London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 15 settembre 2017