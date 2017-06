Londra brucia di nuovo. A pochi giorni dal grande incendio della Grenfell Tower, in cui sono morte decine di persone, sabato sera, 24 giugno, lingue di fuoco sono usce dalla finestra di un appartamento all’ultimo piano di una palazzina di quattro piani in Turin Street in Bethnal Green. Si tratta di una zona a nord est della Torre di Londra, la parte più antica della città, nella zona orientale un tempo dominata dal Porto, oggi gentrificata e trasformata in area residenziale.

Decine di pompieri, 72 secondo fonti ufficiali con 10 autopompe, sono stai impegnati. Le strade di accesso sono state bloccate. Le fiamme uscivano dalla finestra e il fumo nero offuscava il cielo del lungo tramonto del solstizio.

Secondo i vigili del fuoco, le fiamme hanno avuto origine nell’appartamento al terzo piano, hanno aggredito il pavimento del quarto e si sono estese al tetto della palazzina.

Finora risulta solo una “vittima”, un abitante della casa ricoverato in ospedale per intossicazione da fumo.

Dalle case vicine i residenti seguivano terrorizzati la lotta fra i vigili del fuoco e le fiamme, nel timore che queste si propagassero alle case vicine.