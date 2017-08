+++ULTIM'ORA+++ ALLARME A LONDRA. EVACUATO LO STADIO

LONDRA – Panico a Londra per una freccia scoccata da un arco nel bel mezzo del campo da gioco. Risultato: partita di cricket sospesa e un intero stadio evacuato. E’ accaduto giovedì 31 agosto allo stadio Oval, nel sul della capitale britannica, mentre era in corso una partita del campionato inglese di cricket tra le squadre del Surrey e del Middlesex.

Secondo la Metropolitan Police non ci sono stati feriti e nemmeno arresti mentre gli agenti cercano di ricostruire l’accaduto e individuare il misterioso “Cupido”. Il fatto è avvenuto nel corso del match. La polizia ha condotto una “evacuazione controllata” dell’impianto sportivo per mettere in sicurezza gli spettatori.

Scotland Yard al momento non considera il fatto come un atto di terrorismo. In tutto sono state allontanate dallo stadio senza problemi più di mille persone che stavano assistendo alla partita. Si è parlato anche di una seconda freccia lanciata ma l’indiscrezione è stata smentita da Sky News. Sul posto sono comunque intervenuti gli agenti armati per precauzione.