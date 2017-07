LONDRA – Un adolescente inglese ha messo a segno 5 rapine in meno di due ore ferendo le sue vittime con l’acido venerdì 14 luglio. Il giovane, arrestato dalla polizia, è accusato di aver aggredito le sue vittime con l’acido provocandogli anche gravi ferite al volto e di averle derubate.

Il sito Tribune scrive che gli uomini sono stati aggrediti con l’acido tra i quartieri di Hackney e di Islington sempre con lo stesso modus operandi. Il malvivente ha lanciato sostanze corrosive contro le vittime per poi rapinarle. La polizia ha dichiarato:

“Un adolescente è stato arrestato ed è sospettato di aver provocato gravi ferite e di rapina. Al momento è in custodia nella stazione di polizia di Londra Est”.

Cressida Dick, il commissario della Metropolitan Police di Londra, ha sottolineato di non voler scatenare l’allarme, ma che il numero di attacchi con acido sono decisamente aumentati e questo preoccupa la polizia:

“Non voglio che le persone pensino che questo tipo di attachi avvengano in tutta Londra. Non è così, ma siamo preoccupati perché il numero è in rapido aumento. Gli attacchi con acido sono una pratica barbara e tremenda perché causano delle terribili ferite”.