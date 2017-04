LONDRA – L’hanno trovata priva di vita nell’appartamento che condivideva con altre studentesse a Londra, in Gran Bretagna. Francesca Bisco, studentessa italiana di 24 anni originaria di Adria vicino Rovigo, è morta e ora la polizia indaga su quanto accaduto.

La ragazza, iscritta all’università, viveva da circa un anno e mezzo nella capitale inglese. A trovare il suo cadavere è stata una delle studentesse che vivevano con lei nell’appartamento in un quartiere a nord est di Londra. La ragazza per mantenersi agli studi lavorava come cameriera part time in alcuni locali.