Maturità, furto di compiti: 61 studenti devono rifare la prova di matematica

PARIGI – Come reagireste se vi dicessero che dovete rifare gli esami di Maturità? Accade in Francia, dove in questi giorni migliaia di studenti sono alle prese con il Baccalauréat, l’esame di maturità francese, proprio come i loro coetanei italiani.

Solo che per 61 di loro l’incubo degli scritti non è ancora finito: dovranno infatti rifare da capo la prova di matematica. Motivo? Tutta colpa di un misterioso furto dei compiti avvenuto alcuni giorni fa a Parigi.

La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze ed individuare gli eventuali responsabili. Il ministero dell’Istruzione francese ha intanto disposto una nuova prova per i malcapitati: avranno però la possibilità di scegliere se ripetere l’esame già dopodomani oppure a settembre.