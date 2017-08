MAIORCA – A Magaluf, località balneare di Maiorca nota come mèta di vacanze sfrenate e trasgressive, c’è stato un episodio di stupro: una 19enne britannica è stata violentata da quello che alla polizia ha descritto come un amico e altri due uomini” e dato una foto ai detective chiamati a Punta Ballena dopo lo stupro.

Secondo i report locali sembra che la ragazza sia scozzese ma non è chiaro si trovi in Spagna per vacanza o per lavoro; un portavoce della Guardia Civil ha confermato che ancora non ci sono stati arresti ma, secondo una fonte, stanno indagando sulla foto ed eseguendo i test del DNA.

La giovane, alla polizia ha raccontato di essere andata in spiaggia a Punta Ballena, con l’amico e che poi è stata violentata da lui e altre due persone, e una volta costretta a fare s***o, ha chiamato invano aiuto.

Un portavoce della polizia, a un quotidiano spagnolo ha detto che questi casi sono “molto complicati”, gli uomini probabilmente inglesi potrebbero aver già lasciato l’isola.