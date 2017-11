LEEDS – Uccide la moglie a martellate e poi brucia il cadavere. Lei, stanca di ricevere divieti dal marito musulmano che, per ultimo, le aveva proibito di vedere e sentire amici e parenti, aveva deciso di chiamare la polizia. Ma quando gli agenti hanno bussato alla porta di casa di Sinead Wooding, 26enne madre di quattro bambini, di Leeds, in Gran Bretagna, era ormai troppo tardi. Suo marito Akshar Ali, 27 anni, in preda a una follia omicida si era già sbarazzato del cadavere della donna.

Sinead si era convertita all’Islam qualche anno fa, aveva preso il nome di Zakirah e nel 2015 aveva sposato Akshar. Dopo l’ennesima discussione, la donna ha chiamato la polizia per denunciare l’ultima imposizione del marito. Non sapeva ancora, però, che quella sera, in preda all’ubriachezza, Akshar si sarebbe accanito con tutta la violenza che aveva in corpo su di lei: l’uomo, aiutato da un amico, il 27enne Yasmin Ahmed, l’ha colpita con 12 martellate alla testa e sei coltellate al petto. Poi ha nascosto il corpo in cantina.

Come riporta Federica Macagnon per Il Messaggero,