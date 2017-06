Mondiali, inchiesta Fifa sui voti pilotati: coinvolti anche principe William e David Cameron

LONDRA – Ci sarebbero anche il principe William d’Inghilterra e l’ex primo ministro britannico David Cameron fra le persone coinvolte nello scandalo Fifa per le presunte irregolarità per l’organizzazione dei Mondiali di calcio 2018 e 2022. Secondo l’inchiesta interna alla Fifa recentemente pubblicata dalla Bild in esclusiva, il principe e l’ex premier avrebbero infatti assistito ad una riunione in cui si sarebbe tentato – evidentemente con scarso successo – di assegnare al Regno Unito i Mondiali del 2018, che invece si giocheranno in Russia.

Secondo il rapporto, Cameron avrebbe chiesto ad alcuni rappresentanti della federazione sudcoreana di appoggiare la candidatura britannica, sentendosi in cambio chiedere la restituzione del favore in occasione dell’assegnazione dei Mondiali 2022, poi destinati al Qatar.

