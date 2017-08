ROMA – Sono stati rilasciati lunedì sera due dei tre aggressori ceceni, protagonisti del pestaggio in discoteca che ha causato la morte di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci in vacanza a Lloret de Mar, in Costa Brava. In prigione resta solo quello che i giudici considerano “l’autore materiale dell’omicidio”. Le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso tutto. Un’aggressione a pugni conclusa con un calcio in testa, forse quello che è costato la vita a Niccolò. Accanto a lui c’è un altro ragazzo, “un amico della vittima”, spiegano gli inquirenti, al quale è andata meglio: sono contusioni.

Ma l’altro aspetto che colpisce del filmato sono gli spettatori della scena: tutti intorno in un cerchio, quasi come in un’arena. Un’immagine che ha sconvolto, primo fra tutti, il papà di Niccolò: “La cosa triste è che tutti, tutti sono stati a guardare impotenti, sarebbe bastato che forse qualcuno intervenendo poteva risparmiargli quelle pedate sulla testa, quelle botte al cuore che me l’hanno ammazzato”.

Come riporta Francesco Olivo per La Stampa: