MANCHESTER – E’ stato sfollato il Terminal 3 dell’aeroporto di Manchester per un pacco sospetto. Ne dà notizia la Bbc su Twitter.

Ma quello che in un primo momento era stato definito dalla Bbc come un “pacco sospetto” era in realtà una valigia incustodita trovata al Terminal 3. Una squadra di artificieri è intervenuta per controllarne il contenuto. Le autorità dello scalo avvertono che solo il Terminal 3 è stato evacuato per precauzione.