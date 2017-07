PAMPLONA (SPAGNA) – Italiani in Spagna: in quattordici cenano al ristorante e se ne vanno senza pagare il conto da 620 euro. La notizia è subito rimbalzata sui siti di tutto il mondo, per la fama degli italiani.

La Bbc spiega che il gruppo ha ordinato 14 menu della casa oltre a vari piatti e bevande e poi è fuggito, ma è stato raggiunto dalla polizia, che ha costretto i furbetti a tornare al ristorante e a saldare il dovuto e a lasciare anche una mancia.

Non è chiaro se il gruppo si trovasse in città per il celebre festival che vede la corsa di uomini e tori per le tortuose vie di Pamplona.

Non è del resto il primo caso del genere in città: lo scorso marzo oltre 100 persone hanno lasciato senza pagare due ristoranti in cui avevano mangiato, per un totale di 12mila euro di conti non pagati.