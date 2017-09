PARIGI – In evidente stato di ebbrezza, un poliziotto incaricato della sicurezza all’Eliseo ha utilizzato la pistola di ordinanza e il manganello per sedare una rissa scoppiata nella notte tra domenica e lunedì a Beauvais, a nord di Parigi. Lo riporta Le Parisien, sottolineando che al momento dei fatti l’agente non era in servizio.

L’uomo ha estratto “il manganello telescopico e la sua arma” ha raccontato un testimone, aggiungendo che “ormai la rissa era finita e non c’erano particolari tensioni”. Una volta arrivati sul posto, gli uomini della polizia municipale gli hanno intimato di abbassare la pistola, ma in un primo momento l’individuo si è rifiutato insultando gli agenti.

Il poliziotto è stato arrestato dai suoi colleghi pochi minuti dopo. Le analisi hanno riscontrato nel suo sangue un tasso alcolemico di 0,7 grammi per litro.