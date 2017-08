PARIGI – Ancora incubo terrorismo a Parigi: un’auto è piombata su un gruppo di militari francesi alla periferia della città.

Il veicolo ha travolto il gruppo di soldati dell’operazione Sentinelle a Levallois-Perret nel sobborgo di Hauts-de-Seine. Lo rende noto France Info Radio Reports.

Da quanto si apprende, nessun militare rischia la vita ma ci sono sei feriti e due in gravi in condizioni. Un’operazione di polizia è in corso per dare la caccia all’auto pirata.

“E’ un atto indubbiamente deliberato”, ha detto il sindaco di Levallois-Perret, Patrick Balkany. Intervistato da BFM-TV, Balkany ha precisato che erano le otto del mattino quando una Bmw, che sostava in attesa, ha accelerato “molto velocemente”, travolgendo il gruppo di 6 militari del 35mo reggimento di fanteria. Due di loro sono stati ricoverati in condizioni gravi all’ospedale militare di Percy-Clamart.