PARIGI – Un poliziotto è stato investito poco prima delle dieci mercoledì mattina a Vernouillet, nel dipartimento francese delle Yvelines, non lontano da Parigi: è quanto riferisce radio RTL. Il giovane agente e i colleghi volevano fermare un veicolo rubato, ma l’uomo alla guida ha rifiutato di fermarsi al posto di blocco ed ha investito il poliziotto ferendolo gravemente. La vittima è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Baujon. L’autista è in fuga, aggiunge RTL, mentre un uomo è stato fermato. Dispiegato un ingente dispositivo per fermare l’individuo in fuga.