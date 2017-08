LONDRA – Quella che doveva essere una vacanza felice, si è trasformata in un evento decisamente umiliante per una famiglia britannica, alla quale è stato chiesto di allontanarsi da una piscina in Algarve, Portogallo, perché “colpevole” di indossare il burkini, costume da bagno per le donne islamiche.

Maryya Dean, 36enne, ha riferito al quotidiano Mirror che mentre lasciava la struttura insieme alla suocera e alla figlia di nove anni, è stata costretta a una vera e propria “camminata della vergogna”. Le donne si stavano rilassando a bordo piscina, della quale potevano usufruire grazie all’affitto di un appartamento nel complesso residenziale, quando un dipendente ha cominciato ad urlare per cacciarle, perché indossavano “costumi inaccettabili, non in linea con le tradizioni portoghesi”, scrive il Daily Mail.

La Dean, che vive a Chessington, nel Surrey, ha riferito che al momento della diatriba indossava un normale costume e dei leggings a tre quarti, così come la figlia, mentre la suocera una maglietta che le copriva le braccia fino al gomito.

Le donne hanno detto di aver optato per questo tipo di costume per ragioni sia estetiche, che culturali e religiose e ha spiegato al Mirror: