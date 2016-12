Regina Elisabetta, problemi di salute? Il Regno Unito in apprensione

LONDRA – Ufficialmente è soltanto “un brutto raffreddore” che ha colpito la Regina Elisabetta. La Regina è arrivata, anche se in ritardo, a Sandringham, dove trascorre solitamente il Natale. Per la prima volta però Elisabetta ha rinunciato al viaggio in treno per arrivare alla tenuta in elicottero. Una serie di circostanze che, come sottolinea il Corriere della Sera, preoccupa il Regno Unito.

Ci sono poi altri indizi sul fatto che le sue condizioni di salute non siano le migliori. Il giorno prima della partenza in treno si è tenuta il tradizionale pranzo di Natale a Buckingham Palace, e proprio in quelle ore è stato annunciato che la Regina Elisabetta avrebbe rinunciato al ruolo di “patrona” di 25 organizzazioni di carità (tra queste anche l’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon, teatro del celeberrimo torneo di tennis, dove verrà rimpiazzata da Kate Middleton).

Ed in questo contesto continuano a rincorrersi voci sulla successione: il popolo, sul trono, dopo di lei vorrebbe subito William, non Carlo con tutti i guai che ha passato e causato in vita sua.