Repubblica Ceca, concorso in bikini per vincere uno stage alla centrale nucleare

PRAGA – Offrono una stage di due settimane alla centrale nucleare, e per selezionare la fortunata che se lo aggiudicherà indicono una sfida in bikini. L’iniziativa dell’azienda che gestisce l’impianto nucleare di Temelin, in Repubblica Ceca, non poteva non suscitare interesse. Ma ha riscosso soprattutto molte critiche.

La centrale, la maggiore del Paese, aveva deciso di selezionare la fortunata stagista con un concorso di bellezza, quasi si trattasse di dover scegliere una aspirante modella.

Così, racconta la Cnn, è stato chiesto alle dieci candidate di mettersi in costume da bagno e farsi fotografare, e le immagini sono poi state postate su Facebook: colei che avesse ottenuto più like si sarebbe aggiudicata lo stage (oltre al titolo di “Miss Energy 2017”).

Solo che gli utenti del social non hanno apprezzato l’iniziativa e sono subito arrivati molti commenti di critica:

“Pensate che il numero di like che una giovane donna mezza n**a ottiene su Facebook siano un buon criterio per una carriera ‘professionale’?”, ha scritto qualcuno. E qualcun altro: “Per una volta che finalmente si decide di includere le donne in un lavoro simile, il loro successo dipende da come appaiono in bikini?”.

Pochi giorni dopo il via all’iniziativa, l’azienda che gestisce la centrale ha fatto marcia indietro e si è scusata pubblicamente, dicendo che lo scopo della gara era quello di “promuovere l’insegnamento di materie tecnologiche e l’educazione in questo campo”. E ha assicurato a tutte le dieci candidate uno stage.