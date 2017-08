ROMA – Una mamma di 4 figli viene lasciata dal marito perché è rimasta paralizzata a causa di un grave incidente. Riona Kelly, 37 anni, però non si è persa d’animo e ha continuato ad andare avanti nella sua vita fino a quando non ha incontrato Richard, un giocatore di rugby che si è innamorato di lei e con cui oggi ha una felice storia d’amore.

Secondo quanto riporta il Daily Mail la donna è andata avanti con il suo motto “mai arrendersi” e in un’intervista ha spiegato: “Cinque giorni dopo il mio incidente, ero in ospedale quando mio marito mi ha dato sei mesi di tempo. Mi sentivo distrutta, poi ho pensato che dovevo essere forte per i miei bambini, per me stessa così passo dopo passo mi sono sentito sempre meglio”.

L’amore con il suo uomo è nato per caso: “Su Facebook ho scritto un post in cui riferivo di cercare un personal trainer, così ho conosciuto Keith. Dopo la riabilitazione, ci siamo continuati a sentire e ci siamo resi conto che qualcosa era scattato. Stiamo insieme da 11 mesi, i bambini lo amano ed io sento di vivere la vita che merito. Guardandomi indietro, mi rendo conto di aver vissuto in maniera miserabile il mio matrimonio e adesso abbiamo costruito una vita insieme bella e con grandi responsabilità”.