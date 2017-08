ROTTERADAM – Il concerto a Rotterdam della band americana Allah-Las è stato annullato per una non meglio precisata “minaccia terroristica”. Lo hanno annunciato gli organizzatori dell’evento sul loro account Twitter.

Il luogo del concerto, l’ex silos Maassilo, è stato evacuato dalla polizia. La tv olandese ha trasmesso le immagini degli spettatori scortati fuori dagli agenti che indossavano giubbotti anti-proiettile. La band doveva esibirsi in un ex silo ristrutturato e diventato centro congressi e club serale.

La situazione attorno al locale evacuato è “sotto controllo”. Lo dichiara la polizia in un comunicato precisando di non aver effettuato nessun arresto. Il gruppo è stato fatto uscire dal retro, scortato dalla polizia. La zona è tuttora isolata.

La band americana Allah-Las rivelò un anno fa di aver ricevuto “critiche” da parte della comunità musulmana negli Stati Uniti e nel mondo per il loro nome. “Abbiamo scelto Allah perche’ volevamo una parola che avesse un che di sacro, ma non volevamo offendere nessuno”, aveva spiegato in un’intervista la Guardian il leader del gruppo Miles Michaud. “Quando riceviamo email di protesta rispondiamo e spieghiamo le nostre ragioni. Di solito ci capiscono e tutto si risolve”, aveva detto ancora.