MOSCA – Circa 300 turisti, tra i quali più di 100 stranieri, sono intrappolati nella zona montuosa dell’Elbrus, nella Repubblica Kabardino-Balkar del Caucaso russo, a causa di una grande frana che ha travolto il collegamento stradale.

I servizi di emergenza si stanno preparando a evacuare i turisti. “La situazione non è critica, c’è abbastanza cibo e altre cose per un mese”, ha detto un portavoce del Ministero delle Emergenze citata da Ria Novosti. Al momento della frana tre auto sono finite in un vero e proprio torrente di fango e due persone sono state tratte in salvo. I soccorritori sono alla ricerca di tre dispersi.