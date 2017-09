LONDRA – La Royal Navy per la prima volta ha lanciato dei missili da difesa aerea in grado di colpire e abbattere il nemico al triplo della velocità del suono. I video mostrano i missili Sea Ceptor lanciati dalla HMS Argyll, una fregata missilistica Type 23, al largo della costa della Scozia.

Sea Ceptor, può intercettare e distruggere missili nemici che viaggiano a velocità supersoniche e farà parte della protezione dei nuovi vettori aerei.

Il sistema utilizza un missile capace di raggiungere il triplo della velocità del suono, fino a Mach 3 (3.700 km/h).

Sarà in grado di affrontare contemporaneamente più bersagli, proteggendo un’area di circa 1.295 km quadrati su terra o in mare.

Harriett Baldwin, ministro per gli appalti della Difesa, ha affermato che il “Sea Ceptor, in Gran Bretagna supporta 600 posti di lavoro ed è un ulteriore esempio di quanto il budget della Difesa sia speso per la tecnologia all’avanguardia che metta in grado le forze armate di rispondere a future minacce”.

Il Sea Ceptor sostituirà il Sea Wolf sulle fregate missilistiche Type 23. Sarà utilizzato sulle nuove fregate Type 26 e Land Ceptor, che sostituirà Rapier nell’esercito britannico.

Utilizza il Common Anti-air Modular Missile (CAMM) nonché innovazioni nella tecnologia radar e datalink.