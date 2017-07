Skye Olivia Mitchell, la miss inglese muore in un incidente d’auto

LONDRA – Skye Olivia Mitchell, 18 anni, reginetta di bellezza di Millom, in Gran Bretagna, è morta in un incidente stradale. L’incidente è avvenuto venerdì 14 luglio. Accanto a lei Caitlin Lydia Huddleston, 18 anni, e una coetanea seduta sul sedile posteriore. Stavano tornando a Millom quando la macchina sulla quale viaggiavano si è schiantata contro un furgone Ford Transit che procedeva in direzione opposta sull’A595, nei pressi di Bootle.

Ricoverato anche il 51enne alla guida del furgone: è grave, ma stabile. “Skye era una ragazza gentile e per 18 anni ha afferrato ogni opportunità che le veniva concessa dalla vita – hanno scritto i famigliari nel loro ultimo saluto – Skye ha reso il mondo un posto migliore e il mondo di Skye è stato un posto meraviglioso. Mancherai tanto a tutta la tua famiglia che non potrà più godere dei tuoi abbracci e del tuo sorriso”.