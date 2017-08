ROMA – Un inventore pazzo, un sottomarino affondato, una giornalista sparita. Sono gli elementi di una vicenda che ricorda molto una serie televisiva alla “Lost”. Ma qui non siamo a bordo di un volo Los Angeles-Sydney precipitato nessuno sa dove, ma su un sottomarino nel mare del Nord. In Danimarca il proprietario di un sottomarino affondato venerdì è stato infatti arrestato ed è tenuto in custodia dalla polizia di Copenaghen con l’accusa di omicidio colposo, perché una giornalista svedese che giovedì era a bordo del mezzo per scrivere un articolo è scomparsa.

Come racconta Il Post, l’uomo arrestato si chiama Peter Madsen, ha 46 anni e in Danimarca è conosciuto con il soprannome “Rocket Madsen”: è noto per aver raccolto con il crowdfunding i soldi necessari per la costruzione del sottomarino, l’UC3 Nautilus, che a sua detta era il più grande sottomarino del mondo costruito da un privato. Madsen è conosciuto anche per aver fondato due ong per lanciare razzi nello Spazio con fondi privati. La donna scomparsa si chiama Kim Wall, ha 30 anni ed è una giornalista freelance che vive tra New York e la Cina. Ha lavorato per il New York Times, il Guardian e Vice. La polizia sospetta che sia morta, ma finora il suo corpo non è stato trovato, nemmeno all’interno del sottomarino affondato.

L’uomo è stato soccorso in mare durante il naufragio del Nautilus e quando la polizia gli ha chiesto dove fosse Wall, ha detto di averla lasciata sull’isola di Refshaleoen,. Il fidanzato della donna però ne ha denunciato la scomparsa venerdì mattina perché non riusciva a mettersi in contatto con lei: da allora né la sua famiglia né la polizia sono riusciti a parlarle o a trovarla. L’ultima persona ad avere visto Wall, oltre a Madsen, è un passante che l’ha fotografata mentre si affacciava dalla torretta del Nautilus giovedì.

Quando la polizia danese lo ha ispezionato, al suo interno non ha trovato corpi ma sospetta che il Nautilus possa essere stato affondato volontariamente, ha detto in una conferenza stampa il portavoce Jens Moller Jensen. Le ricerche per trovare Wall continuano.