SPAGNA, MADRID – Un massiccio dispositivo di sicurezza per impedire possibili attentati con oltre 3500 agenti è in atto sabato a Madrid per la marcia dell ‘Orgullo’ g*y, che stasera sulla Gran Via nel cuore della capitale spagnola conclude la settimana della quinta edizione del World Pride Lgtb.

Gli organizzatori prevedono fra uno e due milioni di persone alla sfilata dei 52 carri allegorici che sotto lo slogan di “Viva la Vita” e dietro un grande striscione “per i diritti in tutto il mondo degli Lgtb” (Lesbiche-G*y-Transessuali-Bisessuali) percorrono il centro di Madrid.

La marcia del ‘Orgullo’ g*y si svolge all’indomani della decisione del parlamento tedesco di riconoscere il matrimonio g*y, una nuova importante tappa per il riconoscimento dei diritti della comunità Lgtb. Altri 19 paesi occidentali lo hanno già fatto. Secondo gli organizzatori, in 72 paesi del mondo le relazioni omosessuali rimangono proibite e in alcuni stati islamici è ancora prevista la pena di morte.