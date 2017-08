LLORET DE MAR – Un giovane italiano di 22 anni è morto dopo un’aggressione in una discoteca a Lloret de Mar in Spagna. la tragedia è avvenuta la notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto.

La polizia catalana ha fermato tre giovani russi con l’accusa di aver pestato a sangue Niccolò Ciatti, un giovane originario di Scandicci vicino Firenze. L’aggressione e la morte del givoane è stata confermata anche dalla Farnesina che si è messa subito in contatto con le autorità spagnole.

Il pestaggio è avvenuto intorno alle 3 della notte in uno dei locali della nota località turistica spagnola: la polizia ha ricevuto la segnalazione di una rissa nella discoteca e giunti sul posto gli agenti hanno trovato il giovane italiano già in gravissime condizioni.

Il 22enne è morto dopo poche ore, all’ospedale Josep Trueta di Girona. I presunti responsabili dell’aggressione, secondo quanto scrive El Mundo, sarebbero tre russi di 20, 24 e 26 anni. I tre sono stati arrestati e sono a disposizione della magistratura locale. Al momento non è ancora nota l’identità della vittima.

Secondo il quotidiano L’Avanguardia, il ragazzo si trovava tra la vita e la morte già dalla notte scorsa. I tre presunti aggressori avrebbero colpito il giovane con pugni, calci in faccia e in testa prima di darsi alla fuga ed essere però individuati e fermati dalla polizia. Il giovane era stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Josep Trueta di Girona. L’aggressione, secondo quanto emerge dalle prime notizie, è avvenuta all’interno del locale.