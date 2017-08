LONDRA – Scopre che il figlio si fa le canne e si toglie la vita. La donna, Susan Underwood, 38 anni, inglese, si è tolta la vita con una overdose di farmaci.

Susan, tattoo artist molto apprezzata a Warrington, Cheshire, è stata trovata senza vita dal figlio nel salotto dell’appartamento. Pochi giorni prima, in un capanno in giardino, avevo trovato le droghe leggere, e aveva avuto una durissima discussione con il figlio.

“Non era felice – ha riferito il figlio Brandon agli inquirenti – perché non erano sigarette, era erba. Era così infastidita che era uscita di casa ed era andata ad affrontare a muso duro coloro che mi avevano dato l’erba. Tornata a casa, aveva fatto pulizia in quel capanno e mi aveva detto che ero una grossa delusione per lei”.