ROMA – L’aereo da turismo sul quale viaggiavano è precipitato e per il pilota e due ragazzi di 14 anni non c’è stato nulla da fare, sono morti nell’impatto. Gravemente ferita una ragazza di 17 anni, che è sopravvissuta allo schianto ed è stata trasportata all’ospedale di Coira in gravi condizioni. L’incidente aereo è avvenuto il 4 agosto in Svizzera, quando il velivolo è precipitato da 2800 metri di quota sulla Diavolezza.

L’aereo, un Piper-PA28, era partito dall’AeroClub Schweiz dove era stato organizzato un campo estivo che dal 30 luglio al 5 agosto accoglie 192 ragazzi con lo scopo di avvicinarli all’aviazione. Intorno alle 9,30 il velivolo è precipitato in Val Bernina, scrive il sito Tpi: