SONDRIO – Una frana di grosse proporzioni si è staccata al confine tra Svizzera e Italia in Val Bondasca per le forti piogge della notte tra 31 agosto e 1° settembre. Il paese di Bondo, in Svizzera, è stato in gran parte sgomberato e la strada che porta al confine è interrotta e migliaia di frontalieri sono rimasti bloccati.

La grossa frana si è staccata la mattina di venerdì in Val Bondasca, nel territorio svizzero di Bregaglia, a pochissimi chilometri dal confine con l’italiana Villa di Chiavenna, nella provincia di Sondrio. Seri disagi per migliaia di frontalieri che lavorano in alberghi, ristoranti e cantieri edili in Svizzera per la strada che è interrotta e paura per i residenti che sono stati costretti a lasciare le loro case.