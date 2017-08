GINEVRA – Da lunedì 27 agosto, grilli e cavallette arriveranno sulle nostre tavole. O meglio, su quelle svizzere. Infatti nel mese di maggio, i giovani imprenditori di Essento, una startup di Zurigo che produce cibo a base di insetti, hanno ricevuto tre autorizzazioni a commercializzare i prodotti dell’azienda, e la catena Coop sarà la prima a piazzarli sui propri scaffali.

Come riporta Il Giorno, per il momento i tre insetti autorizzati – tenebrio mugnaio, o larva della farina (Tenebrio molitor), grillo domestico (Acheta domesticus) e cavallette (Locusta migratoria) – non saranno venduti integri, bensì sotto forma di più rassicuranti polpette o di piccoli hamburger, addizionati con riso, legumi, spezie e verdure, oltre a un paté di tenebrio da spalmare sul pane. Per chi li ha assaggiati, i nuovi hamburger, assicura che sanno di pollo, con leggero retrogusto di mandorla.

Essento sta inoltre lavorando a patatine chips, ravioli, pasta, pane, tutto sempre a base di insetti.