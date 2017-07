ROMA – Un forte terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito la costa di Marmaris, in Turchia e si è sentito fino a Rodi in Grecia, come conferma il tabloid britannico The Sun.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) il sisma è avvenuto alle 22:30 del 20 luglio ad una profondità di 10 km.