Terremoto, scossa magnitudo 4.0 a largo della costa ionica della Grecia

ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si è verificata oggi, sabato 15 aprile 2017, a largo della costa ionica della Grecia alle ore 3:34.

Il sisma, come riportato dal bollettino diramato dall’ Ingv, ha avuto luogo a latitudine 38.51 e longitudine 20.3, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 10 km.

Per quanto riguarda l’Italia, invece, bisogna segnalare il sisma di magnitudo 2.2 sulla scala Richter andato in scena alle ore 5:59 a pochi km da Norcia, in provincia di Perugia.