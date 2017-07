Terremoto Svizzera, scossa di magnitudo 4,2 al confine con la Valle d’Aosta

AOSTA – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2 questa mattina alle 10.10 in Svizzera, in località Chateau d’Oex, una zona non molto distante dal Lago di Ginevra e dal confine con la Valle D’Aosta.

La polizia cantonale vodese ha registrato oltre una trentina di chiamate di cittadini preoccupati o che volevano informazioni, ha precisato il portavoce Jean-Christophe Sauterel. Secondo il sismologo Michel, l’attività sismica è in aumento in questa regione dal 2016, e altre scosse potrebbero avvenire nei prossimi giorni, settimane o mesi.