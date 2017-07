TOLOSA – Due uomini in moto hanno aperto il fuoco contro un gruppo di persone nelle strade di una banlieue di Tolosa, in Francia, la sera del 3 luglio. Il primo bilancio secondo le autorità è di un morto e almeno sei feriti, di cui due gravi.

La sparatoria è avvenuta per le strade di la Reynerie, uno dei quartieri più caldi della città francese. Numerosi poliziotti sono giunti sul posto e secondo la prima ricostruzione sarebbero due i killer, arrivati a bordo di una moto, che hanno sparato sulla folla che si trovava in strada in quel momento.

Uno degli assalitori che hanno aperto il fuoco nel quartiere di La Reynerie era vestito con abiti islamici. Anche se per il momento le forze dell’ordine non escludono nessuna pista, l’ipotesi più accreditata sembra essere quella del regolamento di conti.

“Nessuna pista è stata scartata ma a questo stadio non ci sono elementi terroristici”. Lo afferma la prefettura in merito alla sparatoria avvenuta questa sera a Tolosa, nel quartiere della Raynerie, che ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di altre sei persone. Secondo una fonte vicino agli inquirenti, le prime constatazioni farebbero pensare a un regolamento di conti.