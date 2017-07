Turchia. Schaeuble, ”Gli arresti arbitrari mi ricordano la Ddr”

GERMANIA, BERLINO – Il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schaeuble ha paragonato la Turchia alla Ddr, l’ex Germania orientale comunista. “La Turchia fa arresti arbitrari e non rispetta gli standard minimi consolari. Questo mi ricorda quello che accadeva prima nella Ddr”, ha affermato alla Bild.

“A chi adesso viaggia in quel Paese è chiara una cosa: se succede qualcosa nessuno ti può aiutare”, afferma. ‘Al momento, la Turchia è diventata un rischio anche per i turisti tedeschi. Se la Turchia non lascia perdere questi giochetti, come pure il veto delle visite dei deputati alla base Nato di Konya, dobbiamo dire alla gente, “voi viaggiate a vostro rischio in Turchia, non possiamo più garantirvi'”.

Venerdi Sigmar Gabriel ha annunciato una svolta nella politica su Ankara, con il rafforzamento degli avvisi per chi viaggia nel Paese.