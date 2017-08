TURKU – Un attacco nel pieno centro di Turku, in Finlandia. Diverse persone sono state colpite a coltellate in un attacco nella città scandinava, a meno di 24 ore di distanza dall’attentato di Barcellona in cui sono morte 14 persone. Anche in questo caso ci sarebbe un morto. Non è ancora chiaro se anche in questo caso l’attacco sia di matrice islamica, quel che è certo è che la polizia finlandese ha arrestato l’accoltellatore dopo avergli sparato alle gambe. “Erano in tre, correvano in mezzo alla strada e gridavano Allahu Akbar”: lo scrive la tv svedese Yle citando testimoni.

Sono sei le persone rimaste ferite. Si tratta di un uomo e cinque donne. La tv Yle racconta la scena immediatamente successiva all’attacco con diverse persone che giacciono per terra nella zona centrale della città.

L’attentatore è stato arrestato, scrive la Bbc online, mentre altri siti internazionali si chiedono se anche in questo caso ci sia la mano (o almeno la rivendicazione) dell’Isis dietro l’attacco. Sembra certo che l’attentato si Barcellona sia collegato almeno a quello di Cambrils, sempre in Spagna.

Uno degli assalitori “agiva alla cieca” colpendo chi gli veniva a tiro. Così racconta un testimone oculare alla testata russa Fontanka. La gente, sostiene il testimone, ha tentato di bloccare l’assalitore. La polizia ha poi evacuato la biblioteca centrale e il centro commerciale Hansakortteli.