Ue. Juncker, ”Reagiremo a legge sanzioni Usa a Russia”

BELGIO, BRUXELLES -“La legge Usa che da il via libera a nuove sanzioni verso la Russia potrebbe avere effetti che impattano sugli interessi energetici europei. Per questo la Commissione ha concluso giovedi che se le nostre preoccupazioni non sono tenute a sufficienza in considerazione, siamo pronti a reagire appropriatamente entro giorni”.

Così il presidente dell’esecutivo Ue Jean-Claude Juncker dopo la riunione del collegio dei commissari. “America first – ha aggiunto – non può voler dire che gli interessi europei vengono per ultimi”

“L’Ue – ha precisato Juncker – è pienamente impegnata al rispetto del regime delle sanzioni alla Russia. Tuttavia, l’unità del G7 sulle sanzioni e un coordinamento stretto tra gli alleati sono alla base per assicurare la piena implementazione degli accordi di Minsk”.

La legge adottata dalla Camera dei rappresentanti Usa, sottolineano dalla Commissione europea, prevede l’imposizione di sanzioni su qualsiasi società, europee incluse, che contribuisca allo sviluppo, alla manutenzione o alla modernizzazione dei gasdotti dalla Russia. Il timore è che questo possa colpire l’infrastruttura che trasporta forniture energetiche all’Europa. Per Bruxelles, potrebbe anche avere un impatto su “progetti cruciali” di diversificazione energetica.