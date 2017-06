Uomo accoltella alla gola una donna: paura nel parcheggio di un centro commerciale inglese

LONDRA – Paura nel parcheggio di un centro commerciale del Kent, in Inghilterra, dove un uomo ha accoltellato alla gola una donna davanti a numerosi testimoni. Lo riferiscono le edizioni online di diversi tabloid britannici, precisando che l’uomo è stato arrestato e la donna – portata via in eliambulanza – sarebbe “la sua partner”. Teatro dell’episodio di violenza, il Dockside outlet centre, a Chatham, che la polizia ha immediatamente evacuato a scopo precauzionale e isolato con un cordone di sicurezza.