LONDRA – Deve tornare a casa dalla moglie incinta ma si ritrova dall’altra parte del mondo. Protagonista della disavventura un giovane broker finanziario britannico, Samuel Jankowsky. Reduce da una serie di incontri di lavoro in Germania, voleva solo rientrare nella sua casa di Basildon, a pochi chilometri da Londra, per abbracciare la 25enne moglie Monique, al settimo mese di gravidanza, ma si è ritrovato dall’altra parte del mondo, a Las Vegas, dopo essere stato fatto salire sull’aereo sbagliato.

La disavventura è stata raccontata dal Daily Mail. Convinto di aver preso un aereo diretto all’aeroporto di Stansted si è addormentato. Ma dopo un’ora si è reso conto di aver oltrepassato la Gran Bretagna. All’arrivo negli Usa è stato trattato come un pericoloso criminale, perquisito, sbattuto in cella e sorvegliato a vista in attesa che riprendesse un volo per l’Europa.