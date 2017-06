Vanno a pranzo per la festa del papà ma lasciano i tre figli in auto sotto il sole

LONDRA – Vanno a pranzo al ristorante il giorno della festa del papà lasciando i tre figli piccoli nell’auto al sole con dei pezzi di pizza da asporto. Ma il gestore del ristorante vede tutto e li denuncia.

Nei guai è finita una coppia inglese che ha voluto festeggiare la giornata del papà (che nel Regno Unito si celebra la terza domenica di giugno) con aragoste e champagne, mentre i tre figli, tutti al di sotto dei dieci anni, erano chiusi in macchina a mangiare della pizza da asporto, con il sole che picchiava.

Solo che il titolare del ristorante, il Seahorse a Llandudno, in Galles, ha capito quel che era accaduto quando si è visto arrivare nel suo locale un bimbo di sei anni scalzo che chiedeva dei genitori. A quel punto gli ha indicato il tavolo, ma il padre del piccolo gli ha ordinato di tornare immediatamente in auto e di non disturbare lui e la moglie.

Così il titolare del ristorante ha deciso di chiamare la polizia e di denunciare la coppia: