PEWSEY – Avevano salvato 18 maialini da un incendio nella fattoria poi, a distanza di mesi, si sono mangiati quegli stessi maialini in un barbecue. Una squadra di vigili del fuoco inglesi è finita al centro delle cronache per aver postato su Facebook le foto del barbecue, accompagnate da questo messaggio: “A soli sei mesi e un giorno dopo che i vigili del fuoco hanno salvato 18 maialini da un incendio, siamo stati in grado di assaggiare il frutto dei nostri sforzi di quella notte di febbraio. Un grande grazie a Rachel Rivers, cercate queste salsicce, sono fantastiche”. In realtà è stata proprio la proprietaria della fattoria (Rachel Rivers, per l’appunto) a regalare le salsicce di maiale ai pompieri per ringraziarli.

Aggiunge Rachele Grandinetti sul Messaggero: