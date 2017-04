YOUTUBE Austria: scontro tra treni locali a Vienna Meidling, 9 feriti

MEIDLING – Scontro tra treni in Austria. Le autorità austriache hanno reso noto che almeno tre persone sono rimaste ferite alla stazione di Vienna per la collisione di due treni passeggeri locali. E’ avvenuto alla stazione di Meidling. La compagnia delle ferrovie OeBB ha annunciato che il servizio alla stazione è stato temporaneamente sospeso. Il video dei treni scontrati è stato postato su YouTube.

Il bilancio alla fine è salito a nove feriti, non gravi. Un treno intercity diretto a Villach nel sud dell’Austria con 30 persone a bordo ha urtato un treno regionale ed è deragliato. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. La persona più grave fra i feriti ha una frattura alla mano, ha precisato l’agenzia di stampa austriaca. Secondo Roman Hahslinger, portavoce della compagnia delle Ferrovie OeBB, è possibile che tra le cause ci sia stato un guasto tecnico o un errore umano. Gli inquirenti sono intenzionati a sentire i conducenti di entrambi i treni, che non sono rimasti feriti.