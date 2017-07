YOUTUBE Londra, incendio in appartamento: Meilan Duong, 17 anni, si lancia dal quarto piano

LONDRA – Ancora un appartamento in fiamme a Londra, ancora una vittima. Questa volta a morire è stata Meilan Duong, una adolescente di 17 anni.

Alle prime luci del giorno di lunedì 3 luglio un incendio è divampato nell’appartamento al quarto piano di un palazzo a Mile End, a Londra Est, in cui la ragazza viveva con i genitori e il fratello.

La madre, il padre e il fratello di Meilan sono riusciti a fuggire dalle stanze in fiamme, ma la giovane no. Ha aperto la finestra della sua stanza, ha gridato aiuto, ha provato a costruire una sorta di corda con le lenzuola, ma è stata raggiunta dal fuoco, che le ha avvolto abiti e capelli. Così, presa dalla disperazione, nonostante tutti coloro che assistevano alla scena dalla strada le gridassero di non gettarsi giù, lei si è lanciata nel vuoto.

Sono stati inutili i tentativi di chi ha provato a prenderla al volo: Meilan si è schiantata al suolo, e per lei non c’è stato più nulla da fare.

“Intorno alle 5:30 ho sentito un gran frastuono in strada – ha raccontato Helal Miah, 41 anni, che vive in un edificio vicino – Sono sceso in strada e ho visto il fuoco e quella povera ragazza che tentava di fuggire dalla sua camera da letto. Stava cercando di realizzare una corda per raggiungere il balcone al piano di sotto quando una fiammata le ha mandato a fuoco i vestiti e i capelli. A quel punto, nonostante le dicessimo di non saltare e che i soccorritori stavano arrivando, si è lasciata andare nel vuoto davanti agli occhi dei genitori. Alcuni hanno tentato di afferrarla al volo, ma non ci sono riusciti. Siamo sconvolti da quello che è successo. Era davvero una bella famiglia”.