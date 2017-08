OSTIA (ROMA) – Non aveva il bilancino di precisione per l’hashish e per questo è entrato nel supermercato, ha puntato il reparto frutta e, come se nulla fosse, ha pesato la droga che aveva con sé. Sono scattate le manette per il giovane 23enne romano che giovedì pomeriggio ha avuto l’idea di certo non brillante di usufruire, a suo modo, del servizio di pesatura del Carrefour di Ostia.

Nella giornata di venerdì, in tribunale, l’arresto nei suoi confronti è stato convalidato. Il pm Mauro Masnaghetti, letti gli atti e sentita la ricostruzione dei carabinieri, ha chiesto la misura cautelare dell’obbligo di firma e il giudice l’ha accordata.

Come scrive Francesco Salvatore per Repubblica: