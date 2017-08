ROMA – Mistero a Roma. In via Maresciallo Pilsudsky nel quartiere Parioli, una scena da film thriller. Due gambe mozzate in un cassonetto. A scoprirle una ragazza mentre rovistava all’interno del secchione. Due gambe di donna, probabilmente tagliate con una sega o un’accetta e poi occultate nel contenitore di metallo per i rifiuti. Il ritrovamento agghiacciante l’ha fatto una ragazza, martedì sera, all’altezza di Villa Glori. La giovane è stata colta da un malore quando ha realizzato cosa c’era nel cassonetto ed ha dato subito l’allarme.

Un vero ”giallo”, almeno per ora, quello del corpo sezionato che sembra, ad una prima ispezione del medico legale, non appartenere a quello di un senza fissa dimora. Sono gli agenti della squadra mobile ad indagare che, però, non possono contare su tanti elementi. Essendoci solo le gambe, non è possibile dare un’identità al morto tramite impronte digitali. I due arti sembrano curati. La polizia sta verificando le denunce di scomparsa sperando di potere imboccare una pista precisa.