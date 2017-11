CREMONA – Un ragazzo di 14 anni dipendente dai videogame è stato tolto alla famiglia. Il giudice del Tribunale dei minori di Brescia ha ordinato il trasferimento del ragazzino in una comunità. Il ragazzino ha rifiutato di abbandonare la casa dei genitori e ha visitato la comunità dove dovrebbe essere ospitato e se non lo farà sarà prelevato dai carabinieri.

Pier Giorgio Ruggeri sul sito Il Giorno ha intervistato la mamma del ragazzino, che ha spiegato che dopo la sentenza il giovane aveva abbandonato la PlayStation per tornare a scuola. Mercoledì 15 novembre però il ragazzo ha visitato la comunità dove dovrebbe essere trasferito e ora ha paura di uscire di casa:

La donna dice di aver cercato assistenza per il figlio quando ha iniziato ad essere dipendente dai videogame, ma di non aver ricevuto aiuto:

La figlia è poi tornata a casa, dopo essere fuggita dalla comunità, e ora il problema si sta ripresentando anche con il figlio di 14 anni:

“«Il giudice ha decretato che in questo frangente avrei dovuto essere aiutata, ma io dal 2016 non ho mai visto le persone preposte alla tutela dei minori. Loro sono andate dal magistrato e hanno detto di aver provato di tutto, ma che la situazione non è cambiata. Per questo motivo il Tribunale ha deciso di mandare il ragazzo in comunità. Quando sono venute a dirmelo, a metà di ottobre, mio figlio si è spaventato moltissimo. Mi ha consegnato la PlayStation e ha cominciato a frequentare la scuola. Ma chi di dovere non ha mai messo piede a scuola per verificare quel che succedeva e come si comportava il ragazzo. Loro vogliono portarmelo via ma io non glielo darò. I miei genitori sono disposti a ospitarlo. Anche stavolta questa disponibilità non è stata<WC1> riferita al giudice»”.